لجنة الانضباط تصدر 4 قرارات بحق ناديين ولاعبين

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة 4 قرارات بحق نادي جدة ونادي الشعلة، ولاعب الشعلة ولاعب النهضة.

وألزمت اللجنة، نادي جدة بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وذلك لمخالفة الفريق للمادة (1/55) بحصول 6 لاعبين من الفريق على إنذارات وذلك خلال لقاء الفريق أمام نادي الأنصار دوريًا.

كما ألزمت نادي الشعلة بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، لمخالفة الفريق للمادة (62) من اللائحة، بتأخر إداريي النادي 20 دقيقة عن الموعد المحدد لتسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة فريقهم أمام نادي النجوم دوريًا.

وأوقفت لاعب نادي الشعلة معاذ عفانة مباراتين رسميتين، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال، وذلك لقيامه بسلوك مشين ضد لاعب منافس مما أدى إلى طرده من الحكم في مباراة فريقه أمام نادي النجوم دوريًا.

وكذلك أوقفت لاعب نادي النهضة بادي دنيال مباراة رسمية واحدة، بالإضافة إلى مباراة الايقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال، وذلك لاستعماله اللعب العنيف تجاه لاعب منافس مما أدى إلى طرده من الحكم في مباراة فريقه أمام نادي الجبلين دوريًا.