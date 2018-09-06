” المالية ” تعلن عن توفير قاعدة بيانات مركزية للرواتب

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن تفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة مع عدد من الجهات الحكومية.

وجاء ذلك خلال ورش العمل التي نظمتها الوزارة تحت عنوان اللقاء التعريفي لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة.

وقالت الوزارة إن النظام يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في الوزارة ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030 ؛ بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية.