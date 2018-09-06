العدل : ضبط 1800 متهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن حجم الأموال المصادرة على ذمة قضايا الإرهاب وغسل الأموال

وأوضحت الوزارة أن الأوراق المالية والمعادن التي صادرها الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال 6 أعوام بلغت أكثر من 333 مليون ريال.

وأكدت أنه تم ضبط نحو 1800 متهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثلثاهم غير سعوديين، حيث بلغت الأموال المصادرة أكثر من 250 مليون ريال، إلى جانب غرامات بـ11 مليونًا و500 ألف ريال، وفقًا لتقرير قناة العربية.

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وقال الدكتور عبدالعزيز الناصر رئيس الفريق في مداخلة مع القناة إن لجنة مكافحة تمويل الإرهاب لجنة منفصلة تم تحديثها لتقديم تدابير احترازية تساعد الجهات المختصة في تفعيل عقوبات رادعة لتلك الجرائم.