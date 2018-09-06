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بالفيديو.. جدل واسع بعد إنقضاض لبؤات على قائد القطيع لقتله

بالفيديو.. جدل واسع بعد إنقضاض لبؤات على قائد القطيع لقتله
لندن(صدى):

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مثير، اليوم الخميس، جرى تصويره بأحد حدائق الحيوان في إنجلترا.

وأظهر ” المقطع ” ، انقضاض مجموعة من اللبؤات على قائدهم فجأة و بدأن يغرسن أنيابهن في لحم الأسد، و أخذن يقطعن لحمه لولا تدخل حراس الحديقة و رشهم بسائل إطفاء الحريق ليفرقوهن وبالفعل تم فصلهن في عرين آخر.

وأوضح ” المقطع ” ، أنه بالرغم من تواجد ثلاثة ذكور بالقطيع ظلوا يشاهدون الموقف من بعيد دون حراك، وأرجع المشاهدون ما حدث أن اللبؤات تلجأن لقتل قائدهن عندما يصبح كبيرًا في السن و غير قادر على تلبية حاجاتهن.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53514 ] نشر منذ 55 دقيقة

اعقبن ياناكرات الجمايل ..

,, مالهن خاتمه ،،

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