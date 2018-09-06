السلام للطيران: وظائف فنية شاغرة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السلام لصناعة الطيران، اليوم الخميس، عن توافر وظائف فنية للسعوديين من حمَلة الدرجة الجامعية، للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” فني كهربائي/ إلكترونيات طيران، فني ميكانيكي.

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا..