” الصحة ” تحدد 14 يومًا للمراجعة المجانية بعد الكشف

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تحديد 14 يوما للمراجعة المجانية بعد الكشف، وذلك بعد ملاحظة تفاوت أيام المراجعة المجانية في المستشفيات الخاصة.

وكشفت الوزارة بعد مسح ميداني عن عدم التزام 10 مستشفيات بتطبيق المدة المحددة، وتتفاوت المراجعة من مستشفى لآخر، حيث تعد الزيارة الثانية كشفا جديدا.

وقالت الصحة إن المدة قدرها 14 يوما حسب اللائحة الجديدة للحالة المشخصة نفسها، من نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مادته السابعة الفقرة الرابعة، وفي حال مخالفة ذلك يتم الإبلاغ عن طريق مركز الاتصال 937.