” الصندوق العقاري ” يوضح إمكانية التقديم مرة أخرى لشخص تنازل لقريبه
أوضح صندوق التنمية العقارية، أن التقديم فيه متوقف منذ عام 1432 هـ، ولكن يمكن التقديم على إحدى منتجات وزارة الإسكان.
جاء ذلك في رده على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه : ” ممكن توضيح إذا تنازلت لقريب من الدرجة الأولى يحق لي التقديم بعدها والا فيه أمور مترتبه نجهلها ” .
وردّ حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” تودّ التنويه بأن التقديم على الصندوق العقاري متوقف منذ عام 1432 هـ ويمكنك التقديم على إحدى منتجات وزارة الأسكان من خلال الدخول على الرابط التالي: هنـــــا .
وكان الصندوق العقاري، قد أكد أن المتقدم للحصول على قرض يمكنه التنازل عنه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.
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