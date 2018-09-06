” الصندوق العقاري ” يوضح إمكانية التقديم مرة أخرى لشخص تنازل لقريبه

نايف السالم(صدى):

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن التقديم فيه متوقف منذ عام 1432 هـ، ولكن يمكن التقديم على إحدى منتجات وزارة الإسكان.

جاء ذلك في رده على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه : ” ممكن توضيح إذا تنازلت لقريب من الدرجة الأولى يحق لي التقديم بعدها والا فيه أمور مترتبه نجهلها ” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” تودّ التنويه بأن التقديم على الصندوق العقاري متوقف منذ عام 1432 هـ ويمكنك التقديم على إحدى منتجات وزارة الأسكان من خلال الدخول على الرابط التالي: هنـــــا .

وكان الصندوق العقاري، قد أكد أن المتقدم للحصول على قرض يمكنه التنازل عنه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.

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