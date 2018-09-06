بالصور.. السجن 18 شهر لعارضة حاولت رشوة الأمن بممارسة الرذيلة

لندن(صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، الحكم على عارضة الأزياء ” كيرا ماير ” صاحبة الـ 24 عام، نجمة موقع ” إنستغرام ” بالسجن 18 شهرًا بعد أن حاولت رشوة شرطيين في المرور بحفلة جنس جماعي.

وجاء ذلك فى محاولة من ” ماير ” لإسقاط التهم الموجهة لها بشأن انتهاكها حظر القيادة، والاعتداء على ضابط أثناء تأدية مهام وظيفته.

و من جانبها اعترفت ” المتهمة ” بمهاجمة ضابطي الشرطة بعد أن تم إيقاف سيارتها المرسيدس في العاصمة الروسية موسكو، وحاولت العارضة رشوة شرطيا المرور بممارسة الجنس معها كل على حدة أو كلاهما معًا، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليها.

فيما رفض الشرطيين عرضها واحتجزاها، ولكن اعترافها بالاعتداء على ضابط الشرطة كان بشرط عدم إعلان تفاصيل القضية المخجلة في المحكمة.

وقالت ” كيرا ” : أتفق تمامًا مع التهمة الموجهة إلي وأنا نادمة وأعتذر للضحية، فعندما أشعر بالقلق الشديد أفسد الأمور لكنني أحاول السيطرة على نفسي.

واتهمت بخدش وضرب الرجلين بعد أن أخبراها أنها لا يحق لها القيادة.

واتهمت ” كيرا ” ، بخدش وضرب الرجلين بعد أن أخبراها أنها لا يحق لها القيادة، وأنها محظورة من قيادة السيارات.

وكشفت ” وسائل الإعلام ” ، أنها حاولت أخذ هويتها من الشرطيين بالقوة، قبل أن تبدأ في الصراخ وخدشهما وركلهما وسبهما والهرب بسيارتها، ولكنهما منعاها.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” كيرا ماير ” ستقضي عقوبتها البالغة 18 شهرًا في سجن مخفف بروسيا، وأغلقت حسابها على ” إنستغرام ” إذ كانت تمتلك 148 ألف متابع.