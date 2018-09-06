فرق تفتيشية لتوطين المهن ببعض منافذ البيع

سلطان الهوير(صدى):

وجه مدير مكتب العمل بطريف الأستاذ عبدالله المنفي الرويلي قسم التفتيش بعمل حمله تعريفيه ببدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية في ١/١/١٤٣٩ وحث المنفي على ضروره الالتزام بنسبة التوطين المحدده من قبل الوزاره وهي نسبة التوطين ٧٠%

وان فرق التفتيش سوف تبدأ حملاتها من بداية محرم وتطبيق النظام على المخالفين.