وظائف شاغرة في الأمم المتحدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة الخارجية، وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للمناصب المتاحة لعضوية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، وذلك لشغل مجالات العمل التالية: مكافحة الجماعات المسلحة، الأسلحة، التمويل، الشؤون الإنسانية، البحرية، النقل، الموارد الطبيعية، الاستخدامات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم متاح حتى تاريخ 14 سبتمبر 2018م مؤكدة أن على الراغبين بالتقديم على إحدى هذه الوظائف التواصل مباشرة مع الوفد الدائم للمملكة في نيويورك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأكدت على ضرورة أن يشتمل ملف الترشيح على السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية صيغة word، وثلاثة مراجع خطابات توصية.