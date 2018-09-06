” آل مسدف ” يناقش مع مديري الإدارات ورؤساء المراكز برجال ألمع خطة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة

محمد السعران(صدى):

عُقد بمقر محافظة رجال ألمع اجتماعاً برئاسة وكيل محافظ رجال ألمع الأستاذ ” علي بن عبدالله آل مسدف ” اجتماعاً بمدراء الإدارات ورؤساء المراكز الحكومية بالمحافظة وذلك هذا اليوم الخميس الموافق ٢٦-١٢-١٤٣٩ من أجل التحضير للإحتفال باليوم الوطني الـ88 للمملكة .

هذا وقد بحث” آل مسدف ” في الإجتماع مع الحضور دورهم في تفعيل الاحتفاء باليوم الوطني الــ 88 للمملكة والدعوة إلى تنظيم الفعاليات المناسبة التي تتفق وأهمية تلك المناسبة الغالية على قلوب الجميع ، وبما يحقق مضامين رؤية المملكة 2030 ويحقق بناءَ هذا المجتمع تنموياً وحضارياً وثقافياً حيث تقرر إقامة حفل اليوم الوطني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥-١-١٤٤٠ بعد صلاة العشاء على ملعب نادي ألمع الرياضي .

كما تضمن الإجتماع التأكيد على أهمية هذه المناسبة التي تتجسد فيها الألفة والتلاحم بين القيادة والشعب، ويتعرف أبناء المملكة من خلالها على المنجزات منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

هذا ويعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث بالمملكة والتي يحتفي فيها الشعب السعودي بذكرى تأسيس المملكة على الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى ، حيث تتوشح فيها المملكة باللون الأخضر المعبر عنها في جميع الأماكن من الشوارع والميادين والمحلات التجارية وحتى البيوت ، وكذلك تقام العديد من الفعاليات ابتهاجاً بهذه الذكرى السعيدة .

رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” أكد أن هذه الذكرى وهذه المناسبة يكون لها إستعداد خاص من البلدية حيث يتم إظهار علامات الفرح والاحتفاء بها في شوارع المحافظة ، سائلاً الله أن يديم على بلاد الحرمين أمنها وأن يحفظ قيادتها من كل مكروه .