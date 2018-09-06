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الأحوال توضح شروط إصدار هوية جديدة.. والغرامة في حال انتهائها

الأحوال توضح شروط إصدار هوية جديدة.. والغرامة في حال انتهائها
علي القحطاني (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الغرامة المقررة عند تجديد هوية منتهية منذ 3 سنوات، وكذلك الأوراق المطلوبة عند إصدار هوية جديدة.
وقال مواطن في سؤال له عبر ” تويتر ” : ” بطاقة الأحوال المدنية منتهية من ثلاث سنين طبعًا هي حقت اخوي هل فيه غرامه وعقوبات عند تجديده ” .
ورد حساب الأحوال المدنية، قائلًا : ” يتم إحتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية ” .
فيما تسائل مواطن آخر عن الشروط الواجب القيام بها عند إصدار هوية جديدة وذلك بعد حجزه موعدًا، فقالت الأحوال المدنية : ” يلزمك إحضار ٤ صور شخصية حديثة مع إحضار أصل سجل الأسرة وشهادة الميلاد ويلزم وجود معرف لك وإحضار مايثبت مهنتك ” .


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