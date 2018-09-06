موقف طلاب الجامعة الذين لديهم مكافأة جامعية من الأهلية بـ حساب المواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، موقف طلاب الجامعة الذين يمتلكون مكافأة جامعية، من الدعم.
وتسائل أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” طلاب الجامعة المنتظمين والذين يمتلكون مكافأة جامعية هل هم مؤهلون لحساب المواطن ؟ . لم نجد أي نقطة في حساب المواطن تبين هذا الشئ ” .
وردّ حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج، قائلًا : ” تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل و لابد من الإفصاح عنها، بإختيار الحالة الوظيفية ( طالب ) نوع الدخل ( غير ذلك ) و مصدر الدخل ” برنامج دعم حكومي ” .
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