موقف طلاب الجامعة الذين لديهم مكافأة جامعية من الأهلية بـ حساب المواطن

عادل الحربي (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، موقف طلاب الجامعة الذين يمتلكون مكافأة جامعية، من الدعم.

وتسائل أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” طلاب الجامعة المنتظمين والذين يمتلكون مكافأة جامعية هل هم مؤهلون لحساب المواطن ؟ . لم نجد أي نقطة في حساب المواطن تبين هذا الشئ ” .

وردّ حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج، قائلًا : ” تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل و لابد من الإفصاح عنها، بإختيار الحالة الوظيفية ( طالب ) نوع الدخل ( غير ذلك ) و مصدر الدخل ” برنامج دعم حكومي ” .