أسبوع تمهيدي ناجح لابتدائية الرقي الأهلية بالرياض

عقال المالكي(صدى):

اختتمت ابتدائية الرقي الأهلية غرب الرياض برنامجها للأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1439 -1440 ، وسط تفاعل الطلاب ومشاركة أولياء أمورهم ، بعد أن نفذت المدرسة برنامجًا حافلًا لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي .

وقد تضمن الأسبوع التمهيدي عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتربوية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية والتكيف مع المجتمع المدرسي وكسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب وتوزيع الهدايا داخل الفصول استعداداً لبدء الدراسة مع بداية صباح يوم الأحد الموافق 1439/12/29.