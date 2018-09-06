بدء قبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول

حمود العنزي (صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط www.kfupm.edu.sa/gs .

ودعت العمادة جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع بحسب المواعيد المحددة.

وستبدأ في استقبال طلبات القبول من الطالبات الراغبات بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا في ” 26يناير 2019م ” خلال دورة القبول للفصل الدراسي الأول 2019-2020م، على أن تبدأ الدراسة في ” سبتمبر 2019م ” .