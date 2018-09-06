بالصور.. قصة الأمير هاري وسواره الإفريقي

لندن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الأمير ” هاري ” البالغ من العمر 33 عامًا، يرتبط بسوار يرتديه لمدة 20 عامًا، وأنه هناك قصة حزينة وراء هذا الإكسسوار.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أنه عندما إنتشرت شائعات العلاقة العاطفية بين ” هاري وميغان ماركل ” سارع المشجعون إلى ملاحظة الأساور الزرقاء المتشابهة التي كانوا يرتدونها، ولكن أحدًا منهم لم يلاحظ السوار الفضي والأسود والبني الذي لم يكن يخلعه أبدًا، والذي يحمل لديه قيمة عاطفية كبيرة، حيث حصل عليه أثناء رحلة إفريقيا بعد فترة وجيزة من وفاة والدته الأميرة ديانا في أغسطس 1997.

وصرح الأمير ” هاري ” ، في مقابلة صحفية بوقت سابق، أنه زار إفريقيا لأول مرة بعد وفاة والدته مباشرة، وكانت الرحلة في الأساس للابتعاد عن كل شيء، وقد حافظ ولي العهد على رباط قوي مع البلاد منذ ذلك الحين.

فيما زار ” هاري ” بتسوانا مع ” ميغان ” على أساس شخصي بالإضافة لواجباته الملكية، مشجعًا العديد من المؤسسات الخيرية في القارة، وكشف أنه لا يقوم بخلع هذا السوار، لأنه أحد أسباب تجاوزه الأزمة الحزينة.