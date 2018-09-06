جمال ريان ذاهب لـ العدل الدولية أم الجنائية الدولية.. السخرية محيطة به أينما كان

طلال الضوي(صدى):

وضع جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطري، نفسه في موضع سخرية واستهزاء عندما بعدما نشر تغريدة زعم فيها أنه سيتقدم بشكوى في محكمة العدل الدولية ضد قادة دول السعودية ومصر والإمارات.

السخرية التي طالت مضيع الجزيرة كانت بسببين، الأول للصورة التي أرفقها بالتغريدة التي كتبها حيث كانت لمقر المحكمة الجنائية الدولية وليست محكمة العدل الدولية، والسبب الثاني كان عن اختصاصات المحكمتين اللتين لا ينظرا فيما كان ذاهبًا لأجله.

وقال ” ريان ” في تغريدته : ” في طريقي الآن إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقابلة عدد من القضاة وتقديم شكوى ضد السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، حاملاً معي وثائق تثبت حملات التشوية المنظمة من سب وقذف بالأعراض وصور جنسية فبركت لي في مصر والسعودية والإمارات وسوف أوافيكم بالتفاصيل من مبنى المحكمة هذا ” ، مرفقًا إياها بصورة للمحكمة الجنائية الدولية.

وسواء أن كان يقصد محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، فإن كليهما ليس من اختصاصهما النظر فيما كان ذاهبًأ لأجله، فمحكمة العدل الدولية تختص فقط بقضايا طرفيها أو أطرافها الدول الأعضاء؛ إذ جاء في البند الأول من المادة 34 من الفصل الثاني للنظام الأساسي للمحكمة ” للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي تُرفع للمحكمة ” ، أي أنها لا تختص في القضايا التي يرفعهال الأفراد.

أما المحكمة الجنائية الدولية، فهي تختص بالنظر في قضايا جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، و جرائم العدوان، لذلك فإن ” فبركة ” صور جنسية له، أو تنظيم حملات تشويه أو تشهير بحقه ليست من الجرائم ” الأشد خطورة ” على البشرية، لتنظر فيها الجنائية الدولية.