الغذاء والدواء : فرض غرمات بـ 1.4 مليون ريال على منتجات التجميل

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن فرض غرامات على منتجات تجميل ومنشآت مستحضرات صيدلانية، بأكثر من 2.8 مليون ريال خلال العام الجاري.

وقالت الهيئة إن غرامات منتجات التجميل بلغت 1.4 مليون ريال، وتمثلت مخالفاتها في مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، ومزاولة النشاط بتراخيص منتهية الصلاحية، وتداول مستحضرات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسس التوزيع، والتخزين الجيد.

وأوضحت الهيئة، أن قيمة مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بلغت 1.3 مليون ريال، حيث تمثلت مخالفاتها في تداول منتجات تجميل غير مدرجة، وتداول منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات محظور تداولها، ومنتجات مغشوشة.

وأضافت الهيئة، وبلغت قيمة الغرامات المطبقة علي مصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج 500 ألف ريال منذ بداية العام؛ بسبب مخالفتها الشروط الصحية في المبنى والشروط الصحية في التجهيزات.