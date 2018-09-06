حفيد مؤسس جماعة الإخوان يواجه تهمه اغتصاب جديدة في سويسرا

برن(صدى):

قبل خمسة أشهر، تحديدًا في في منتصف أبريل الماضي، اتهمت أمرأة سويسرية الأكاديمي طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان، بالاعتداء عليها.

وكان ” رمضان ” قد اعتقل في فرنسا على خلفية قضايا اغتصاب واعتداء جنسي، ما دفع المرأة السويسرية التي لم تكشف عن اسمها إلى تقديم بلاغًا للسلطات في جينيف تؤكد فيه تعرضها للاغتصاب من طارق رمضان.

وفي هذا الإطار، فقد كشفت تقارير صحفية فرنسية، بأن المحققون السويسريون تمكنوا من جمع أدلة كثيرة كافية لفتح تحقيق جنائي مع المتهم، مشيرة إلى أن هذا التحقيق قد يبدأ الأسبوع القادم.