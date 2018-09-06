الرابطة الفرنسية توقف ” مبابي ” لـ 3 مباريات

ماجد محمد(صدى):

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي عن إيقاف اللاعب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، 3مباريات بعد قيامه، بدفع أحد لاعبي الفريق المنافس له خلال المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4 – 2 على نيم أولمبيك.

وقام اللاعب الفرنسي بهذا الفعل بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق المنافس عليه قبل نهاية المباراة مباشرة.

وقال ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء على هامش مباراة فريقه أمام ألمانيا في بطولة دوري أمم أوروبا :لا يحق له أن يتصرف بهذا الشكل.