تفاصيل مثيرة عن ” سور ” حادثة الكليو 9 التي خلفت 11 إصابة ووفاة

نايف السالم(صدى):

على خلفية حادثة الكيلو 9 التي خلفت تسعة مصابين ووفاة شخصين في المدينة المنورة، أوضحت مصادر مطلعة تفاصيل مثير عن السور الذي كان سببًا رئيسيًا في الحادثة.

وبيَّنت المصادر، أن السور وضع على الأسفلت دون أساس له، كحاجز بين طريق الهجرة والمركز التابع لجهات حكومية عديدة.

وكشفت أن السور تم بناءه بواسطة شركة تعمل تحت إشراف إحدى الوزارات، وبشكل عشوائي مخالف لوسائل السلامة.

يذكر أن مستشفيات المدينة المنورة كانت قد تلقت تسع حالات إصابة من جراء حادثة في مدخل المدينة المنورة ” الكيلو 9 ” ، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيق في الحادثة بعد سقوط بركس وسور مؤقت تابع لإحدى الشركات.

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