الزلزال يلغي مباراة اليابان وتشيلي

طلال الغامدي(صدى):

قرَّر الاتحادان التشيلي والياباني لكرة القدم، إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين غدآ الجمعة.

وجاء القرار على خلفية وقوع زلزال ضرب جزيرة هوكايدو بشمال البلد الآسيوي، التي كان من المقرر أن يجرى فيها اللقاء.

وقال الاتحاد الياباني : ” القرار اتخذ بعد تقييم دقيق للأضرار التي تسبب بها الزلزال، لاسيما في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل، إضافة لضمان سلامة كل المشجعين ” .

وكان قد توفي تسعة أشخاص على الأقل وفُقد حوالى ثلاثين آخرين في شمال اليابان حيث وقع زلزال بقوة 6,6 درجات الخميس أدى إلى انهيارات أرضية هائلة وانقطاع تام في التيار الكهربائي في المنطقة.