شاب يقتل والدته لرغبته في الإعدام

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري أن يقتل والدته في الإسكندرية لرغبته في الوصول إلى حكم الإعدام شنقًا، بسبب اعتقاده بأنه من أهل الجنة.

وقال المتهم في التحقيقات إن طيفًا كان يلح عليه ويناديه في المنام بأنه سيدخل الجنة، الأمر الذي دفعه لقتل أمه، للوصول لحكم الإعدام والصعود للجنة.

وأضاف المتهم، أنه فكر في قتل أمه ولم يقتل أحدًا غريبًا، بسبب أنه إذا قتل غريبًا فسيتحمل ذنب، حيث كان يجهز أداة الجريمة منذ أسبوع، وهي عبارة عن ” ياي سيارة ” استطاع من خلال ضربة واحدة أن يفصل رأس أمه.