شاب يقتل والدته لرغبته في الإعدام
قرر شاب مصري أن يقتل والدته في الإسكندرية لرغبته في الوصول إلى حكم الإعدام شنقًا، بسبب اعتقاده بأنه من أهل الجنة.
وقال المتهم في التحقيقات إن طيفًا كان يلح عليه ويناديه في المنام بأنه سيدخل الجنة، الأمر الذي دفعه لقتل أمه، للوصول لحكم الإعدام والصعود للجنة.
وأضاف المتهم، أنه فكر في قتل أمه ولم يقتل أحدًا غريبًا، بسبب أنه إذا قتل غريبًا فسيتحمل ذنب، حيث كان يجهز أداة الجريمة منذ أسبوع، وهي عبارة عن ” ياي سيارة ” استطاع من خلال ضربة واحدة أن يفصل رأس أمه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32727 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاطيف في المنام ولا ضيف الحمام
هذي أفكار يزرعونها برأسه
بعض مدعين الدين الدجله
أقتل أمك أقتل أبوك
منافقين دجالين لايمتون للإسلام بصلة
لامن قريب ولامن بعيد
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2053 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتنبغى الجنة يا جرار
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي
القرشي[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 1 ساعة
هاذي يا جماعة من آثار حبوب الهلوسة إللي يتعاطونها و المنتشرة بشكل كبير جدآ في مصر
منذ السبعينات الميلادية من القرن الماضي وللأسف الحصول عليها بمنتهى السهولة هناك
حتى ألأكشاك يبيعونها لزبائن معينين يعرفونهم مسبقآ … فحسبنا الله ونعم الوكيل .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 1 ساعة
أعوذ بالله الله لايبلانا