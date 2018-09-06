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شاب يقتل والدته لرغبته في الإعدام

شاب يقتل والدته لرغبته في الإعدام
القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري أن يقتل والدته في الإسكندرية لرغبته في الوصول إلى حكم الإعدام شنقًا، بسبب اعتقاده بأنه من أهل الجنة.

وقال المتهم في التحقيقات إن طيفًا كان يلح عليه ويناديه في المنام بأنه سيدخل الجنة، الأمر الذي دفعه لقتل أمه، للوصول لحكم الإعدام والصعود للجنة.

وأضاف المتهم، أنه فكر في قتل أمه ولم يقتل أحدًا غريبًا، بسبب أنه إذا قتل غريبًا فسيتحمل ذنب، حيث كان يجهز أداة الجريمة منذ أسبوع، وهي عبارة عن ” ياي سيارة ” استطاع من خلال ضربة واحدة أن يفصل رأس أمه.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32727 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاطيف في المنام ولا ضيف الحمام
هذي أفكار يزرعونها برأسه
بعض مدعين الدين الدجله
أقتل أمك أقتل أبوك
منافقين دجالين لايمتون للإسلام بصلة
لامن قريب ولامن بعيد

[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 1 ساعة

هاذي يا جماعة من آثار حبوب الهلوسة إللي يتعاطونها و المنتشرة بشكل كبير جدآ في مصر

منذ السبعينات الميلادية من القرن الماضي وللأسف الحصول عليها بمنتهى السهولة هناك

حتى ألأكشاك يبيعونها لزبائن معينين يعرفونهم مسبقآ … فحسبنا الله ونعم الوكيل .

[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 1 ساعة

أعوذ بالله الله لايبلانا

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