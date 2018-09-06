بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يتجول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة

محمد السعران(صدى):

– قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس، بجولة تفقدية على منافذ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة ، وكتب المناسك ، والكتيبات الإرشادية ، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة .

وأطمأن معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ــ خلال الجولة ــ على سير العمل في منافذالتوزيع ، موجهاً بمضاعفة الجهد ، والعناية بضيوف الرحمن العائدين إلى بلدانهم .

وشملت جولة معاليه (22) منفذا للتوزيع في صالة الحجاج في المطار حيث وزع معاليه نسخأً من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين لتلك المنافذ ، كما التقى عدد من المسؤولين عن صالات المطار .

الجدير بالذكر أن إجمالي ما يتم توزيعه على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر المنافـذالجوية والبرية والبحرية يصل إلى (8) ملايين نسخة من الكتيبات الإرشادية ، وكتب المناسك ، والمصاحف الشريفة ، وتراجم معاني القرآن الكريم من انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة .