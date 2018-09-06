إرباك حياة مواطن بعد إعلان اسم آخر مديرا للقناة السعودية الأولى

علي القحطاني (صدى):

تسبب تشابه أسماء بين شاب يعمل في جامعة المجمعة، و آخر أعلن عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون داوود الشريان، بأنه أصبح مديرًا عامًا للقناة السعودية الأولى، في إرباك حياة وليد المجلي لمدة يوم.

وتفصيلًا، كان ” الشريان ” قد أعلن ، أمس الأربعاء، أنه تقرر تعيين وليد إبراهيم المجلي مديرًا عامًا للقناة السعودية الأولى، التي يعمل فيها، ما جعل الشاب الذي يعمل في الجامعة يتلقى الكثير من التهاني من قبل زملاءه ومتابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل التهاني والرسائل التي تلقاها ” المجلي ” ، فقد اختفى هو عن مواقع التواصل الاجتماي وتجنب التعليق أو الرد عليها، ما جعل الشك يساور البعض بأنه ليس المقصود بقرار التعيين.

بعد ذلك، نشر ” المجلي ” التهاني وطلبات توظيف للعمل بالقناة عبر موقع ” تويتر ” ، موضحًا عليها بأنه بجانب التوضيح بأنه ليس الشخص المقصود، وأن الأمر لا يتعدى تشابه أسماء.

وقال المجلي: ” لا صحة لما يتم تداوله عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن تكليفي بإدارة القناة السعودية، وليطمئن الجميع، فلا يزال عقدي ساريًا مع جامعة المجمعة، ولا أفكر في الوقت الحالي بالانتقال إلى أي جهة أخرى ” .