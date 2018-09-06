الأهلي يواصل تدريباته ويستعين بشبابه بعد غياب الدوليين

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الأهلي، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، استعدادًا لمواجهة ودية أمام الوحدة غدا الجمعة

وحرص مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي على إلقاء محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، شرح من خلالها عددا من الخطط الفنية.

وشهدت التدريبات مشاركة عدد من اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات للعناصر الدولية في صفوفه، وذلك في ظل افتقاد الفريق لثمانية لاعبين دفعة واحدة خلال هذه الفترة، بانضمام الخماسي: ياسر المسيليم، ومحمد العويس، وسعيد المولد، ومعتز هوساوي، وحسين المقهوي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بجانب المهاجم السوري عمر السومة، واللاعب باولو دياز المدافع الدولي التشيلي، واللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر.