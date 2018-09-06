هواوي تدخل سوق المكبرات الصوتية عبر جهاز ” HUAWEI AI Cube ” المدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي

تركية البدر(صدى):

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن دخولها رسمياً إلى سوق مكبّرات الصوت الذكية من خلال إطلاق جهاز HUAWEI AI Cube المدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن استخدامه كمكبّر صوت مزوّد بنظام مساعد أمازون الذكي أليكسا أو تحويله إلى راوتر لاتصالات الجيل الرابع (4G)، وذلك خلال فعاليات معرض إيفا برلين 2018 للإلكترونيّات الاستهلاكية والترفيهية. ويمثل جهاز HUAWEI AI Cube طريقة جديدة وأكثر طبيعية وملائمة للمستهلكين من أجل الاتصال بالإنترنت والتحكم في الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى قدرته على توفير صوت نقي وعالي الجودة من خلال تصميم عملي ومبسّط وصغير الحجم.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: ” باعتبارها شركة رائدة على مستوى القطاع ، تلتزم هواوي بتوفير إمكانات اتصال سلسة، وتمكين المستخدمين من الاتصال بشبكة الإنترنت بطرق ذكيّة ومتكاملة. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل هواوي على تعزيز القيمة الحقيقية لمحفظة منتجاتها، وطرح مجموعة واسعة من المنتجات المدعومة بأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي، ويعتبر جهاز HUAWEI AI Cube الأحدث من نوعه في هذا الإطار؛ حيث يمكن استخدامه كمكبّر صوتٍ مدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما يضم مجموعة متكاملة من الوظائف والمزايا التي تعكس التزام هواوي الراسخ تجاه الابتكار ومبادرات الشراكة والتعاون. ونؤكد بأن جهاز HUAWEI AI Cube يمثل منتجاً فريداً سيجذب بالتأكيد اهتمام المستهلكين؛ خصوصاً وأنه يجسد تعاوناً مثمراً بين شركة هواوي الرائدة بمجال تقنيات الاتصالات الرائدة ومنصة ’ أليكسا ‘ المذهلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى ’أمازون ‘ “.

وبفضل دعمه للاتصال بالإنترنت اللاسلكي (واي فاي) عبر شبكات اتصالات الجيل الرابع، يستطيع جهاز HUAWEI AI Cube تلبية جميع متطلبات الاتصال المتنوعة في المنازل الذكيّة. ويمكن بكل سهولة ومرونة تحويل الجهاز إلى راوترٍ عبر تزويده بشريحة SIM مخصصة لاتصالات الجيل الرابع، والاستمتاع بإنترنت عالي السرعة (من فئة 6) Cat6 وبسرعات تحميل تبلغ 300 ميجابت في الثانية. كما ويتوافق الجهاز مع معيار (Wi-Fi 802.11ac)العالمي، مما يتيح استخدام الراوتر في نطاق مزدوج، والعمل على قنوات بسرعة 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، ونقل البيانات عبر الشبكة المحلية بسرعة تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية.

إلى جانب ذلك، يمكن لجهاز HUAWEI AI Cube التكامل مع منصة أمازون الرقمية الذكية ’ أليكسا ‘ ؛ حيث باستطاعة المستخدمين التحدث والتواصل مع هذا النظام بشكل طبيعي، والوصول إلى أكثر من 45 ألف من مهارات ووظائف ومزايا ’أليكسا‘، أو التحكم بما يزيد عن 12 ألف جهاز منزلي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لنحو 2000 علامة تجارية. علاوةً على ذلك، ستتوافر مجموعة واسعة من خدمات ومحتوى ’ أمازون ‘ لمستخدمي جهاز HUAWEI AI Cube، والذين بإمكانهم الوصول إليها ببساطة عن طريق الاستفسار وطرح الأسئلة.

ومن جانبه قال دانيال راوش، نائب الرئيس لدى ’أمازون أليكسا‘: ” يسعدنا التعاون مع شركة هواوي لإطلاق جهاز HUAWEI AI Cube المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يمثل منتجاً فريداً سيجذب بلا شك انتباه المستهلكين. ونؤكد بأن تقنيتنا الرائدة والمتطورة للتعرف على الصوت تلقى رواجاً وإشادة واسعة بين ملايين المستخدمين ممن يعتمدون عليها يومياً للتحكم بالأجهزة في منازلهم من خلال نظام ’أمازون إيكو‘ Amazon Echo ومكبرات الصوت الذكية التي تقدمها شركات تصنيع لأطراف أخرى. ونحن متحمّسون جداً لتوفير نظام المساعد الرقمي الذكي ’أليكسا‘ لعدد أكبر من الناس حول العالم لتمكينهم من جعل منازلهم أكثر ذكاءً وكفاءة “.

وبالنسبة لأداء مكبّر الصوت، فقد تم تزويد جهاز HUAWEI AI Cube بتجويف صوتي كبير (بسعة 400 ml ) مع غشاء من الألمنيوم، مما يتيح لمكبر الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي توفير صوت نقي وعالي الجودة والوضوح، بالإضافة إلى إنتاج صوت جهير عميق ومحيطي. وتم أيضاً تحسين نقاء الصوت عبر الاستعانة بالنظام الصوتي الفريد HUAWEI Histen الخاص بشركة هواوي. ويسهم هذا النظام، المتوفر فعلياً في مجموعة واسعة من أجهزة وهواتف هواوي، في إثراء مجموعة مزايا مكبر الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر تضمين صوت الجهير الافتراضي، ومزايا مُوازنة الأطوار الصوتية، والتحكم التكيّفي بالصوت، والتعرف على الصوت بعيد المدى، وغيرها الكثير من المزايا.

وإلى جانب المزايا التقنية، يتميز جهاز HUAWEI AI Cube بتصميم مصغّر ومُدمج باللون أبيض غير اللامع، كما أنه مزوّد بقاعدة شبكية أنيقة ومرنة ثلاثية الأبعاد. علاوةً على ذلك، تم تصميم مكبر الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن إخفاء منافذ التوصيل عند أسفل القاعدة، مما يسمح بتكامله بأناقة وسهولة مع مختلف الديكورات المنزلية.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تحليلات السوق ’ كاناليس ‘ ، فإنه من المتوقع نمو حجم سوق مكبرات الصوت الذكية على الصعيد العالمي بأكثر من الضعف، ليصل إلى 225 مليون وحدة بحلول عام 2020. وتُبشّر هذه الفرصة الهائلة بتحقيق منافع قوية في السوق لهذه الفئة من المنتجات. وباعتبارها شركة رائدة بمجال تصنيع معدات الاتصالات والهواتف الذكية، فإن هواوي تتمتع بمكانة رائدة وفريدة تؤهلها للاستفادة من هذا التوجّه المزدهر في الصين وخارجها.

هذا وحصل جهاز HUAWEI AI Cube خلال مؤتمر ” إيفا 2018 ” ، على جائزة ” الأفضل في إيفا 2018 ” من قبل شبكة Talk Android، وذلك بسبب التوافق الفائق مع الأجهزة الأخرى، وجودة الصوت الرائعة التي يوفرها الجهاز.

كما منح موقع Gear Diary جائزة “الأفضل في إيفا 2018″ لما يوفره جهاز HUAWEI AI Cube، من صوت نقي وعالي الجودة والوضوح، بسبب غشاء من الألمنيوم المدعوم في الجهاز، بالإضافة إلى التجويف الصوتي الكبير الذي تبلغ سعته 400 ml .

بالإضافة إلى ذلك، منح موقع TechRadar جهاز HUAWEI AI Cube جائزة ” أفضل مكبر صوت ذكي ” عن قدرته على الإجابة عن الأسئلة والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية وتشغيل الموسيقى والوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 50 ألف من الوظائف والمهام.