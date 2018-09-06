بن شرقي: قيل لي ” إذا ذهبت للهلال لن تلعب في كأس العالم “

ماجد محمد(صدى):

أوضح اللاعب الغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الهلال السابق المعار إلى نادي لانس الفرنسي، أنه ضحى بالمشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده مقابل اللعب في صفوف الهلال.

وأكد ” بن شرقي ” ، أن مدرب المنتخب المغربي قال له : ” إذا ذهبت للهلال لن تلعب في كأس العالم ” ، مضيفًا أنها اختيارات مدرب في النهاية ويجب أن يحترمها.

وتابع : ” لدينا بالمغرب اللاعب الذي ينتقل إلى الخليج ربما 80% لا يستدعى إلى تمثيل المنتخب، وهذا أيضا أحد أسباب اختياري للانس الفرنسي الآن ” .

كما أكد أنه رفض خوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية بعد تلقيه عرضاً لتمثيل فريق الوحدة، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في اللعب في الدوري السعودي إلى مع الهلال فقط.

وعن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فقد أكد أنه قدره كثيرًا ووقف معه، قائلًا : ” وهذا الموقف لا يمكن أن أنساه للأبد وبإذن الله تكون علاقتنا مستمرة والرياضة السعودية محظوظة بوجوده فيها لأنه يسهل مهمة اللاعبين ويقف معهم وأحب أن أشكره على ذلك ” .