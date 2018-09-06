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بالفيديو.. شباب ينقذون رجل من الانجراف بسيارته في مياه السيول غرب العلا

بالفيديو.. شباب ينقذون رجل من الانجراف بسيارته في مياه السيول غرب العلا
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، سيول غزيرة تجرف سيارات في مفرق الورد غرب مدينة العلا، التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر المقطع، شباب ينقذون رجل كادت مركبته أن توشك على الغرق بمياه السيول، وينقلونه لسيارة أخرى، في مشهد مهيب من نوعه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 29 دقيقة

كفو والله كفو
هذول عيال سلمان كفو ويبيضون الوجة في كل ميدان

[ عدد التعليقات: 53502 ] نشر منذ 13 دقيقة

جزاكم الله خير وبيض الله وجيهكم ,, آمين ,,

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