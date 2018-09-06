بالفيديو.. أمير سعودي يقود باجاني زوندا ريفيرا الوحيدة من نوعها في شوارع لندن

لندن(صدى):

قرر أمير سعودي ، الذهاب بسيارته باجاني زوندا ريفيرا الوحيدة من نوعها، للتنزه بها في شوارع لندن .

ورغم الطقس السيء في لندن والأمطار وما سببته من زحام مروري ولكنها لاتزال مكان مهم لعشاق السيارات الفائقة والخارقة الذين يأتون من الشرق الأوسط بالتحديد.

ويبدو أن مالك السيارة لم يكن يتوقع أن يتم رصده وتصويره في تلك الأجواء الممطرة خلال فترة الليل وكانت من حوله سيارتين مرسيدس ، وعلى عكس باقي سيارات زوندا في سلسلة 760 فنسخة ريفيرا لم يتم اعادة تصنيعها وتصميمها من الأساس وجعلها كموديل جديد تماما, ولكن السيارة بدأت حياتها كنسخة زوندا F وعدلت من قبل باجاني نفسها للمواصفات الحالية.

والتعديلات في السيارة شاملة وعلى سبيل المثال التصميم الخارجي كله مطور وجديد ويشمل فتحات من ألياف الكربون على السقف مثل زوندا Cinque ولمسات في الصادم الأمامي وجزء خلفي من ألياف الكربون وجناح خلفي كبير يكتمل مع بروز بشكل زعنفة القرش. كما تم تطوير محرك زوندا F وهو محرك V12 سعة 7.3 لتر بقوة زادت من 602 الي 760 حصان.