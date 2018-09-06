” التجارة ” توضح آلية نقل المؤسسة الفريدة من شخص إلى آخر
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، آلية نقل ملكية المؤسسة الفريدة من شخص إلى آخر، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” عليكم السلام، لنقل الملكية الرجاء إحضار خطاب تنازل على مطبوعات المؤسسة مصدق من الغرفة التجارية و السجل التجاري على ان يكون ملتزم في التأمينات ، والتوجه للوزارة بإدارة السجلات التجارية مع احضار الهوية الوطنية بحضور الطرفين او باحضار وكالة شرعية في حال تعثر حضور أحدهم “.
وكان استفسر أحد الأشخاص عبر الحساب الرسمي للوزارة على ” تويتر ” عن آلية النقل، قائلًا ” السلام عليكم ماهي آليه نقل المؤسسة الفردية من شخص إلى اخر ؟ “.
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