” التجارة ” توضح آلية نقل المؤسسة الفريدة من شخص إلى آخر

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، آلية نقل ملكية المؤسسة الفريدة من شخص إلى آخر، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” عليكم السلام، لنقل الملكية الرجاء إحضار خطاب تنازل على مطبوعات المؤسسة مصدق من الغرفة التجارية و السجل التجاري على ان يكون ملتزم في التأمينات ، والتوجه للوزارة بإدارة السجلات التجارية مع احضار الهوية الوطنية بحضور الطرفين او باحضار وكالة شرعية في حال تعثر حضور أحدهم “.

وكان استفسر أحد الأشخاص عبر الحساب الرسمي للوزارة على ” تويتر ” عن آلية النقل، قائلًا ” السلام عليكم ماهي آليه نقل المؤسسة الفردية من شخص إلى اخر ؟ “.