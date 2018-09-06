” الجوازات ” توضح إمكانية نقل معلومات جواز السفر والٌإقامة منتهية

نايف السالم(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، مع استفسار شخص حول إمكانية نقل معلومات جواز سفر من القديم إلى الجديد والإقامة منتهية.

وقال الحساب الرسمي للجوازات على ” تويتر ” : ” أهلاً بك، خدمة نقل المعلومات عبر تطبيق منصة أبشر تخدم العمالة المنزلية وحاملي هوية مقيم من التابعين والمرافقين، غير ذلك يتم مراجعة صاحب العمل أو وكيله لنتمكن من خدمتك .نسعد بتواصلك ” .

ومن جانبه أكد الشخص أن سؤاله يتمثل في إمكانية النقل في ظل انتهاء الإقامة، قائلًا ” السؤال يصير نقل معلومات جواز والاقامة منتهية طبعا المقصود اللي ابغا انقل معلومات جوازهم مرافقين علما جربت عن طريق ابشر وما صار يطلعلي ملاحظة يرجى مراجعة الجوازات ” .

ليرد عليه حساب الجوازات، قائلًا ” يرجى توثيق الملاحظة ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك. سعدنا بتواصلك ” .