الأحوال المدنية: يمكن إحضار سجل الأسرة في حال لم تكن بحوزتك شهادة الميلاد

حمود العنزي(صدى):

أجابت الأحوال المدنية على تساؤل ” مواطن ” ، خاص بطريقة استخراج بطاقة أحوال لبنت عمرها 24 عامًا، وذلك في حالة رفض ” الأب ” أن يستخرج لها البطاقة.

وجاء تساءل ” المواطن ” مفاده: ” كيف طريقة استخراج بطاقة أحوال لبنت عمرها 24 سنة؟، وأبوها رافض يستخرج لها البطاقة وعنده شهادة الميلاد وكرت العائلة ورافض يعطيهم البنت ” .

وردت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” قم بإحضار صورة من سجل الأسرة، في حال لم تكن بحوزتك شهادة الميلاد؛ سيتم التعامل معك حسب حالتك بما لدى المكتب من تعليمات ” .