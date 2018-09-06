” العقاري ” يرد على استفسار بشأن إعطاء تمويل من هم على وشك التقاعد

حمود العنزي(صدى):

أجاب صندوق التنمية العقارية، عن تساؤل أحد المواطنين، بشأن مدى منع النظام لتمويل الأشخاص الذين على وشك التقاعد.

وجاء استفسار المواطن كالتالي: ” تم تحويلي إلى مصرف الراجحي ورفض المصرف يقول أنت على وشك التقاعد.. النظام يمنع إعطاء تمويل الذي على وشك التقاعد ” .

وردّ الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا: ” مساء الخير، في حال كنت متقاعد أو قريب من التقاعد، يمكنك أخذ التمويل من الجهات التمويلية التالية، والتي سوف تمولك إلى سن الـ70 عامًا: ” شركة دار التمليك، شركة سهل، شركة بداية، البنك العربي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار ” .