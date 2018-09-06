” العقاري ” يرد على استفسار بشأن إعطاء تمويل من هم على وشك التقاعد
أجاب صندوق التنمية العقارية، عن تساؤل أحد المواطنين، بشأن مدى منع النظام لتمويل الأشخاص الذين على وشك التقاعد.
وجاء استفسار المواطن كالتالي: ” تم تحويلي إلى مصرف الراجحي ورفض المصرف يقول أنت على وشك التقاعد.. النظام يمنع إعطاء تمويل الذي على وشك التقاعد ” .
وردّ الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا: ” مساء الخير، في حال كنت متقاعد أو قريب من التقاعد، يمكنك أخذ التمويل من الجهات التمويلية التالية، والتي سوف تمولك إلى سن الـ70 عامًا: ” شركة دار التمليك، شركة سهل، شركة بداية، البنك العربي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار ” .
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