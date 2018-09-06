إيسكو: لا أشعر بالنجومية لكني مهم

نواف السالم(صدى):

عبر لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ونجم منخب إسبانيا إيسكو، في مؤتمؤ صحفي اليوم الخميس، عن شعوره بين زملائه اللاعبين في منتخب بلاده.

وأكد ” إيسكو” أنه لا يشعر بأنه نجم في صفوف منتخب بلاده، قائلًا ” لا أشعر بأنني نجم، أشعر فقط بأنني لاعب مهم، أشعر بالراحة بين اللاعبين الكبار في الفريق والجهاز الفني الجديد “.

وقال: ” دائمًا أحاول أن أبذل قصارى جهدي، خاصة عندما نلعب بروح الفريق، وفي النهاية لو تحلينا بروح الفريق ستكون المهمة أسهل “.

كما أوضح أنهم أمام ثلاث أو أربع حصص تدريبية للاعتياد على فلسفة المدرب، قبل لقاء إنجلترا يوم السبت المقبل”.