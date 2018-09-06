استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة على مناطق المملكة.

وتضمن الإنذار منطقة المدينة المنورة وتشمل ” العيص، الشبحة، الفرع والأجزاء المجاورة “، حيث تتمثل الحالة في استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أن حالة الأمطار تبدأ من الساعة 15:50 عصرًا وتنتهي في الحادية عشر مساءً.

كما أشار إلى تعرض المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة وتشمل ” جدة والأجزاء المجاورة “، إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أن تبدأ الحالة من الرابعة عصرًا وتنتهي في الحادية عشر ونصف مساءً.