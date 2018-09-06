ماذا تغير مع بدء العام الدراسي الحالي عن الماضي؟

منال محمود(صدى):

يشهد العام الدراسي الجديد بالمملكة خططًا وقرارات جديدة تختلف عن العام الماضي، حيث تأتي هذه الخطط والقرارات بالتزامن مع التغييرات التي تشهدها المملكة مع رؤية 2030.

حيث تسعى هذه القرارات والخطط لتحقيق مستويات عليا؛ وذلك من خلال التحول إلى مجتمع معرفي يسير بخطى ثابتة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز القرارات الجديدة التي يشهدها العام الدراسي الجديد.

– هيكلة جديدة لوزارة التعليم

شهدت وزارة التعليم هذا العام هيكلة جديدة، حيث قامت الوزارة بدمج وكالة التعليم للبنين ووكالة البنات، في وكالة واحدة تحت مسمى ” وكالة الأداء التعليمي ” .

كما شملت الهيكلة الجديدة أيضًا دمج وإلغاء وإحداث عدد من الوكالات؛ وذلك تحقيقاً للعمل التكاملي وتيسير أداء المهام المناطة بالوزارة؛ وذلك وفق الاختصاصات لكل منها، وذلك بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

– التحول الرقمي وإطلاق بوابة ” عين “

تستعد وزارة التعليم خلال هذا العام للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولجي، من خلال إطلاق البوابة الإلكترونية ” عين ” ؛ كأحد الإجراءات التي وضعت لتسهم في التحول الرقمي المنشود في التعليم عبر تقديمها منظومة من الخدمات والحلول الإلكترونية.

ومن أبرز الخدمات التي تقدما هذه المنظومة الرقمية ” المقررات الدراسية بصيغة إلكترونية، أدلة المعلمين وحقائب الأنشطة الصفية، إثراءات تعليمية ومواد مصاحبة، خطط درسك، بنك أسئلة إلكتروني، مجتمعات التعلم الافتراضية ” .

– تطوير المناهج الدراسية

تُولي ” التعليم ” أيضًا اهتمامًا كبيرًا للمناهج الدراسية هذه العام، فمن المتوقع أن تطلق الوزارة هذه العام خدمة ربط المناهج الإلكترونية لكل درس بـ

” باركود ” يساعد في فهم الدرس وشرحه للطالب.

حيث يحتوي كل درس على ” باركود ” خاص يتم تسليط كاميرا الهاتف المحمول عليه؛ ليدخل إلى معلومات مفصلة عن الدرس بكل يسر وسهولة، كما يشمل تطوير المناهج أيضًا، إيقاف طباعة كتب النشاط للمرحلة الابتدائية وترحيل تدريباتها لكتاب الطالب؛ تسهيلاً وتخفيفًا على الطلاب والطالبات.

– مواقف خاصة للمعلمات قائدات السيارات

يواكب هذا العام الحدث الأبرز وهو انطلاق تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات بالمملكة؛ لذا هيأت الوزارة مواقف خاصة للمعلمات قائدات السيارة؛ تماشيا مع القرار السامي الكريم.

كما يشهد العام الدراسي الجديد بالمملكة حدثًا مختلفًا، حيث قامت العديد من الأمهات بتوصيل أبنائهن إلى مدارسهم بسياراتهن الخاصة، وذلك للمرة الأولى من نوعها.

– منع بيع 5 أصناف بـ ” المقاصف الدراسية “

منعت وزارة التعليم بيع 5 أصناف بالمقاصف المدرسية، حفاظًا على صحة الطلاب، إضافة إلى التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل، وشملت هذه الأصناف: ” الحلوى بأنواعها ، والشوكولاتة ، والعلك ، والمصبرات، والمشروبات الغازية والطاقة ” .

ومنع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والطعمية ” الفلافل ” .

– المواصلات المدفوعة

وهي اشتراكات خاصة في المدارس أو السائق الخاص، أو التوصيل عبر برامج التطبيقات، وهي خدمة خاصة بطلبة ومعلمات المدارس؛ حيث يساهم ذلك في إعادة ترتيب دخل الأسرة وتخفيف عبء الظروف الاقتصادية عليها.