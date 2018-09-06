وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور بتعليم مهد الذهب

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، باب التقديم على مجموعة من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من اليوم وحتى السادس من محرم 1440هـ.

وأوضحت الإدارة شروط التقدم للوظيفة كالتالي: ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يزيد المؤهل الدراسي على الشهادة الثانوية، ولديه القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، واجتياز الكشف الطبي “.

وأضافت ” أن يرفق المتقدم ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة، وألا يقل عمره عن 20 عاماً لجميع الوظائف، عدا حارس مدرسة البنات “.

وعن وظيفة حارس لمدرسة البنات، يشترط ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مع زوجته، كما يشترط في المتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

كما أشارت إلى أنه يُشترط في المتقدم أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد “، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديدها بمعرفة اللجنة، وألا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون غير متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر الروابط التالية:

وظائف الإدارة:هنا

وظائف الحراسات: هنا