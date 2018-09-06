صحة الشرقية تحقق في واقعة وفاة الطفلة ” العنود ” بمطار الدمام

نايف السالم(صدى):

علّقت صحة المنطقة الشرقية، على واقعة وفاة الطفلة ” العنود ” ، مبينة أنها أحالت الشكوى التي تقدم بها والدها بعد وفاتها عقب عودتها إلى المملكة عبر مطار الدمام، إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب.

ومن جانبه، أوضح أسعد سعود، المتحدث الرسمي لـ ” صحة الشرقية ” ، أن مركز المراقبة الصحية بمطار الدمام كان قد استقبل الطفلة وهي فاقدة للوعي، لافتًا إلى أنه قد تم التعامل معها من قِبل الفريق الطبي المكون من ” طبيب وممرض ” ، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لها، ووضعها على الأكسجين، حتى حدث ارتفاع في النبض، وتحسن في الأكسجين.

وأضاف ” سعود ” ، أنه قد تم بعد ذلك نقل الطفلة إلى مستشفى القطيف المركزي برفقة الطبيب والممرض، ثم تم إدخالها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر، أن أحد المواطنين كان قد تقدم بشكوى بعد دخول طفلته في غيبوبة أسفرت عن وفاتها، عقب عودتها مباشرة من رحلة علاج بأمريكا، مبينًا أن السبب في وفاتها هو رائحة المطهرات والمنظفات التي كانت تفوح داخل دورات المياه بمطار الدمام.

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