” الزكاة والدخل ” توضح كيفية التعامل مع أخطاء التسجيل المحاسبي

الرياض(صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، مع استفسار مواطنة حول تصحيح أخطاء التسجيل المحاسبي.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للهيئة على ” تويتر ” : ” يمكن للمكلف الإفصاح عن التصحيحات (بسبب خطأ أو إغفال) لقيمة فرق ضريبي اكبر من 5000 ريال بالتعديل على نفس الإقرار الضريبي المقدّم سابقًا ” .

وكانت مواطنة وجهت سؤالًا لخدمة العملاء، قائله ” كيف يتم تصحيح أخطاء التسجيل المحاسبي لفترة سابقة علما بأن المبلغ الضريبي أكثر من 5000 ” .

وعن وجود غرامة عند التصحيح، أوضحت الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الفصل التاسع (الغرامات) من خلال الرابط التالي هنا