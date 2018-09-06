​تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة ” أفالون 2019 ” بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

أزاحت شركة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في المملكة ، الستار عن سيارتها أفالون 2019 الجديدة في جيلها الخامس وهي سيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان الكبيرة الحجم , وشهد حفل اطلاق السيارة في جدة تواجد راندي ستيفنز كبير مهندسي تويوتا أفالون في العالم.

وأكد ستيفنز خلال الحفل أنهم هدفوا بصورة أساسية أن يقدموا سيارة تجمع بين الاحساس بالسعادة والتصميم الأصيل وحصلت أفالون الجديدة على قاعدة بناء مختلفة ونظام تعليق جديد وهو ما جعل السيارة أكثر رشاقة وقوة مع توفير مزيد من وسائل الرفاهية فيها. كما أنها سيارة توفر الأداء الرياضي في نفس الوقت مع الفخامة والراحة في الداخل مع العديد من عناصر الترفيه والراحة والسلامة.

وتعتمد أفالون الجديدة على قاعدة بناء TNGA كما تأتي بتعليق خلفي متعدد الوصلات مع محرك 6 سلندر سعة 3,5 لتر، بقوة 297 حصان، وعزم دوران 356 نيوتن متر، مع نظام حقن الوقود D-4S. وتوفر السيارة أوضاع قيادة مختلفة تشمل نورمال وسبورت.

وتأتي السيارة في المقصورة الداخلية بشاشة تاتش 9 بوصة وشاشة أخرى 10 بوصة ومقاعد أمامية بخاصية التبريد قابلة للتعديل بصورة كهربائية وامكانية طي المقاعد الخلفية كما يتوفر للسيارة نظام صوتي JBL مع 14 سماعة وتكييف أوتوماتيك بفتحات خلفية وشحن لاسلكي للهواتف النقالة مع اضاءة عالية والتحذير من مغادرة المسار ونظام الي لتوفير مسافة امنة بين السيارات والتحذير من التصادم.