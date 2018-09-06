الملكية الفكرية ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي يختتمان ورشة العمل الثنائية

محمد السعران(صدى):

في إطار المشاورات بشأن مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي ، عُقدت اليوم ورشة عمل بين الجانبين السعودي والأمريكي في مقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم والسيد بيتر مهرافاري – ملحق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمستشارة في العلامات التجارية بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي السيدة لاري لوري.

ويأتي هذا اللقاء الثنائي السادس في إطار المشاورات بشأن مذكرة التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون والتطوير بينهما في مجال الملكية الفكرية وحمايتها، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

وتسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تحسين بيئة حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية وتطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة من خلال تبادل الخبرات مع الدول الصديقة.