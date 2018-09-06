مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 31.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7687.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 124 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صافولا, والبحر الأحمر, والحكير, ومدينة المعرفة, والعربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية, والكابلات, ودار الأركان, وأسيج، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.82% و 4.58% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والراجحي, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 53.63 نقطة ليقفل عند مستوى 2567.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 36 ألف سهم تقاسمتها 87 صفقة.