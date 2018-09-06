الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي تكاليف إقامة المريض ومرافقه بالمستشفيات
أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه في حال تطلبت الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم في المستشفى، فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإقامة للمريض ومرافق واحد له.
جاء ذلك وفقًا لما ذكره المجلس في تغريدة له، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبغى أحد يجاوبني من هو ألي داخل في دائرة التأمين الصحي هل هو المواطن العادي البسيط ام هو ألي يشتغل في وظيفة حكومية أو خاصة !؟ أتمنى الرد.