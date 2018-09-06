الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي تكاليف إقامة المريض ومرافقه بالمستشفيات

علي القحطاني (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه في حال تطلبت الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم في المستشفى، فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإقامة للمريض ومرافق واحد له.

جاء ذلك وفقًا لما ذكره المجلس في تغريدة له، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .