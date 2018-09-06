امرأة و3 مراهقين يتناوبون على اغتصاب طفلة والتمثيل بجثتها

نيودلهي(صدى):

تعرضت طفلة هندية تبلغ من العمر 9 سنوات، إلى اغتصاب جماعي من قبل امرأة و3 مراهقين، والذين قاموا بقتلها بعد الاغتصاب.

وتمكنت الشرطة الهندية من القبض على المتهمين، لافته إلى أنه تم العثور على جثة الطفلة المتحللة الثلاثاء الماضي، خلف شجيرات على بعد كيلومتر من منزلها بمنطقة بارامولا في كشمير.

وأوضحت الشرطة أن المرأة المتهمة هي زوجة والد الطفلة، وكانت تشعر بالغيرة من ابنة زوجها، حتى قررت اصطحابها إلى إحدى الغابات القريبة، وجعلت ابنها 14 عامًا ورفيقيه 14 و19 عامًا يغتصبون الطفلة بالتناوب ثم خنقتها وحطم ابنها رأس الطفلة بفأس.

كما قام أحد المغتصبين برش حمض بطارية سيارة على جسدها، واقتلع آخر عينها، تاركين الجثة في الأدغال، فيما أبلغ والدها عن فقدانها قبل أكثر من 12 يومًا.

وأشارت الشرطة الهندية، إلى أن المتهمين اعترفوا بجريمتهم، وسيتم إرسالهم إلى دار الأحداث ويتم التعامل معهم وفقًا لقانون الأحداث في الولاية.