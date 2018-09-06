شمس الكويتية تزيح الستار عن محاولة اختطافها من ” داعش “
فجرت الفنانة شمس الكويتية، مفاجأة حين أزاحت الستار عن تعرضها لمحاولة اختطاف من قبل تنظيم ” داعش ” الإرهابي.
وكشفت ” شمس ” عن تفاصيل تعرضها للاختطاف، قائلة: ” جاء الشخص الذي أراد اختطافي وسألني أبوكي فين فقلت له أنا يتيمة ” ، فقال لي: ” لي لقاء مع أبوكي في المنام ” .
وتابعت الفنانة الكويتية: وقال لشخص آخر ” لا تؤذيها لأنها يتيمة.. وحرام إنك تضرها.. وعلشان كده بقولك اركبي الطائرة ومترجعيش البلد دي تاني ” .
جدير بالذكر، أن كثير من الفنانات تعرضن لمحاولات اختطاف سواء لتصفية حسابات أو للابتزاز، فكانت شهرتهن هي السبب في ذلك، بل كادت أن تودي بحياتهن في بعض المرات.
معلمة[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي خير إن شاء الله
كان زمان[ عدد التعليقات: 3078 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حلم الله على خلقه ..
الله من ثقل الدم …
محمد[ عدد التعليقات: 2624 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ودي ودي اصدي
تبي تسولف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53503 ] نشر منذ 54 دقيقة
شوي شوي على اليتيمه ماتضرهاش ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 46 دقيقة
اف يا كان عشوة دسمة ليلتها بتكون على حسك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32724 ] نشر منذ 18 دقيقة
ليتهم يخطفونها
ويفكونا منها😂😂😂