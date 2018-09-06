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شمس الكويتية تزيح الستار عن محاولة اختطافها من ” داعش “

شمس الكويتية تزيح الستار عن محاولة اختطافها من ” داعش “
أماني الغامدي(صدى):

فجرت الفنانة شمس الكويتية، مفاجأة حين أزاحت الستار عن تعرضها لمحاولة اختطاف من قبل تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وكشفت ” شمس ” عن تفاصيل تعرضها للاختطاف، قائلة: ” جاء الشخص الذي أراد اختطافي وسألني أبوكي فين فقلت له أنا يتيمة ” ، فقال لي: ” لي لقاء مع أبوكي في المنام ” .

وتابعت الفنانة الكويتية: وقال لشخص آخر ” لا تؤذيها لأنها يتيمة.. وحرام إنك تضرها.. وعلشان كده بقولك اركبي الطائرة ومترجعيش البلد دي تاني ” .

جدير بالذكر، أن كثير من الفنانات تعرضن لمحاولات اختطاف سواء لتصفية حسابات أو للابتزاز، فكانت شهرتهن هي السبب في ذلك، بل كادت أن تودي بحياتهن في بعض المرات.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين

اي خير إن شاء الله

[ عدد التعليقات: 3078 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا حلم الله على خلقه ..
الله من ثقل الدم …

[ عدد التعليقات: 2624 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ودي ودي اصدي

تبي تسولف

[ عدد التعليقات: 53503 ] نشر منذ 54 دقيقة

شوي شوي على اليتيمه ماتضرهاش ,,

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