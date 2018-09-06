طبيبة مزيفة تودي بحياة امرأة بعد إعطائها حقنة لتكبير ” أردافها “
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، واقعة غريبة من نوعها، حيث توفيت امرأة بعد قيام طبيبة بريطانية مزيفة بإعطائها حقنة في الأرداف، باستخدام سيلكون ” غير شرعي ” ، بغرض تكبير الأرداف، الأمر الذي أسفر عن دخول الطبيبة السجن.
وبدأت تفاصيل الواقعة، حين رغبت السيدة التي تبلغ من العمر 34عامًا، في تكبير أردافها، فأعطتها الطبيبة صاحبة الـ 37 عامًا 3 حقن في أردافها، لكن في الجرعة الثالثة تحولت السيدة إلى اللون الأرجواني، لتصاب بالصدمة ثم تلقى وفاتها على الفور.
ولاذت الطبيبة المزيفة بالفرار، بعد أن هرولت إلى خارج المنزل وفرت هاربة إلى لندن، بمجرد علمها بوفاة السيدة، وبعد مرور أكثر من عام، صدر أمر اعتقال بحقها، بتهمة الإهمال الجنائي الإجرامي، ليتم تعقبها واعتقالها لاحقًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53494 ] نشر منذ 19 دقيقة
تهربي فين يامزيفه ياخطافة ارواح الناس ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3887 ] نشر منذ 8 دقائق
سألت صديق لي مرة: ماهي وظيفتك الآن بعد التقاعد؟
فقال: أعمل معالجات مائية حرارية للالمنيوم والمعادن المختلفة والزجاج تحت بيئة مقيدة وبإشراف تخصصي .
الحقيقة إنني انبهرت
وبغيت أقوله أنا بعد متقاعد إذا بحصل شغل عندكم
ولما سألت ابنه عن التفاصيل قال أبوي يقوم بــ “غسيل المواعين والصحون والأكواب بالماء الساخن
تحت إشراف أمي
العبرة :
*طريقة العرض تحدث فرقا.*
وهذا ما يميز بعض البشر👌🏻
مساء الابتسامة 😅