بالفيديو.. عامل نظافة يباشر عمله وسط السيول والأمطار

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو صوره أحد المواطنين خلال أمطار العاصمة المقدسة، أمس الأربعاء، تفاني عامل نظافة في عمله وإخلاصه.

وظهر في مقطع الفيديو تفقد عامل النظافة تصريف السيول في أحد شوارع مكة وسط زخات المطر والسيول؛ للتأكد من عملها بشكل صحيح.

وحظى عامل النظافة على احترام وتقديم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماهي، مطالبين أمانة العاصمة المقدسة بتكريمه؛ تقديرًا لتفانيه في عمله.

يُذكر أن العاصمة المقدسة شهدت سيول وأمطار متوسطة إلى غزيرة، أمس الأربعاء، تضمن كافة الأحياء والوديان.

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