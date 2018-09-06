بالفيديو.. مشهد وداع مؤثر بين أب وابنه أمام بوابة الكلية البحرية بالجبيل

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشهد مؤثر لوداع طالب مستجد بكلية الملك فهد البحرية بالجبيل لوالده، بعد أن رافقه إلى بوابة الكلية.

ويظهر المقطع احتضان الأب لابنه حتى وصل به إلى بوابة الكلية ، ثم بادر بقبلة وداع بادله إياها الابن وانطلق لتلبية نداء المستقبل في ميادين الشرف العسكرية.

ولاقى المقطع تداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجسيد مشهد الوداع بين الأب وابنه صورة رائعة من صور البر والحب والاحترام المتبادل.