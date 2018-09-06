بالصور.. مواصفات وأسعار ” نيسان فرونتير 2019 “

واشنطن(صدى):

وصلت نيسان فرونتير كموديل 2019 في الايام السابقة ولكنها ظهرت بدون تغييرات في الشكل الخارجي حيث غيرت الشركة بعض التفاصيل الصغيرة في التصميم واحتفظت بسعر السيارة كما في موديل 2018 دون تغيير. وهو ما يعني أن سعر موديل 2019 يبدأ من 19.985 لف دولار للنسخة الأساسية بدفع ثنائي King Cab بمحرك رباعي الاسطوانات وناقل مانيوال 5 سرعات.

وتقتصر التعديلات في الشاحنة متوسطة الحجم على اضافة شاشة تعمل باللمس 7 بوصة في نسخة S وSV بصورة قياسية مع توفير لون خارجي أحمر كايين ميتاليك لقائمة خيارات ألوان السيارة. كما تتوفر باقة Midnight Edition في باقي موديلات نيسان في نسخة فرونتير 2019 وتضيف لمسات سوداء في شبكة التهوية اللامعة والعجلات 18 بوصة الألومنيوم والعتبات السوداء شبه اللامعة وصادمين أمامي وخلفي بنفس لون السيارة.

كما يتوفر لها ضمن الباقة مرايا باللون الأسود وشعارات على الأبواب وتتوفر باقة Midnight Edition مع النسخة الأوتوماتيك Crew Cab وتأتي بثلاث خيارات لونية تشمل أسود ماجنتيك وGun ميتاليك وأبيض جلاسير. وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بنزين 2.5 لتر بقوة 152 حصان يتوفر في نسخ King Cab والدفع الثنائي ومحرك أقوى V6 سعة 4 لتر بقوة 261 حصان وناقل مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 5 سرعات.

وقد بدأت مبيعات السيارة بصورة رسمية في الولايات المتحدة بالفعل.